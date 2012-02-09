С судов, застрявших во льду в Азовском море, сняли двух россиян

Вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины сегодня эвакуировал двух больных россиян – мужчину и женщину - с зажатых в Азовском море ледокола «Капитан Чудинов» и сухогруза «Волга-Балт»-239 (оба под флагом Российской Федерации).

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сотрудник Крымского управления МЧС.

По ее словам, у мужчины (жителя Таганрога) предынфарктное состояние, а у женщины (из Калининграда) переохлаждение.

Моряки доставлены в больницу Симферополя.

Сухогруз следовал из Греции в Россию и застрял во льдах Азовского моря в конце января.

Ледокол выводил караван кораблей, зажатых в Азовском море, и следовал на помощь сухогрузу «Волга-Балт». Находился от него всего в нескольких километрах.

Сигналы о помощи поступили в МЧС сегодня утром.