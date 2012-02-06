В Киеве ликвидировали аварию, из-за которой мерзли в больнице и 50 домах

Два повреждения одновременно были выявлены 5 февраля в 13.55 на трубопроводах, которые находятся на балансе Александровской (Октябрьской) клинической больницы Киева и обслуживаются ею самостоятельно.

Сегодня в 1.20 специалисты “Киевэнерго” возобновили теплоснабжение большинства корпусов больницы, а в 5.30 – остальных, сообщает пресс-служба “Киевэнерго”.

«Мы понимаем, что это важный социальный объект. И хотя мороз 5 февраля был не таким сильным, как накануне, погодные условия требовали срочных действий. Специалисты «Киевэнерго», конечно же, пришли на помощь сотрудникам больницы, и оперативно выполнили аварийные работы», – сообщил первый заместитель технического директора, главный инженер ПАО «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

По данным компании, 5 февраля специалисты “Киевэнерго” также ликвидировали повреждение участка теплосети диаметром 300 мм в Печерском районе столицы.

Как сообщал УНИАН, в зону аварии попали 50 домов (33 жилых, 16 ведомственных и один детсад). Дома расположены на улицах Кропивницкого, Мечникова, Первомайского, Шелковичной, Бассейной, Госпитальной, на Печерском спуске и бульваре Леси Украинки.