На шахте им. Калинина из-за пожара изолируют аварийный участок

В связи с тем, что на шахте им. Калинина государственного предприятия “Донецкая угольная энергетическая компания” не удалось ликвидировать возгорание на выемочном участке второй восточной лавы пласта Н10 горизонта 1200 метров, сегодня утром штаб по ликвидации аварии принял решение о полной изоляции выемочного участка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Как информировал технический инспектор труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Александр КОШПАРМАК, на аварийном участке продолжают гореть деревянные клети, остатки лесоматериалов, наблюдается сильное задымление в выработанном пространстве.

“Открытого огня нет, но полностью справиться с очагами возгорания так и не удалось, даже используя спецсредства. Сегодня утром принято решение изолировать выемочный участок бетонными перемычками, и тем самым преградить туда доступ кислорода, что приведет к полному самогашению пожара”, - отметил технический инспектор.

Сейчас бойцы горноспасательной службы Украины ведут подготовительные работы для изоляции участка.

В пресс-службе Укруглепрофсоюза напомнили, что 2 февраля в 17.25. на выемочном участке второй восточной лавы пласта Н10 горизонта 1200 метров на шахте им. Калинина ГП “ДУЭК” произошло возгорание деревянных клетей. В момент возгорания в шахте работали 73 человека, в том числе на аварийном участке - 22 горняка.

Все шахтеры выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.