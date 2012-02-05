Милиция за день поймала банду, которая «почистила» ювелирку под Киевом

18:21, 05 февраля 2012
Общество
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Изделия изъяты

Сотрудники уголовного розыска задержали четырех человек, которые вчера в г. Буча Киевской области совершили разбойное нападение на ювелирный магазин.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, все четверо задержанных (1981-1991 р.н.) являются жителями Броварского района столичной области.

Похищенные ювелирные изделия изъяты.

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