Милиция за день поймала банду, которая «почистила» ювелирку под Киевом
18:21, 05 февраля 2012Общество
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Изделия изъяты
Сотрудники уголовного розыска задержали четырех человек, которые вчера в г. Буча Киевской области совершили разбойное нападение на ювелирный магазин.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, все четверо задержанных (1981-1991 р.н.) являются жителями Броварского района столичной области.
Похищенные ювелирные изделия изъяты.
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