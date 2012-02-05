Тело смытой штормом в Алуште россиянки выбросило на пляж Ялты
16:39, 05 февраля 2012Общество
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Опознали родственники
На пляж в Большой Ялте море выбросило тело 52-летней россиянки, которую 26 января смыло штормом с пирса в Алуште.
Труп вынесло на берег санатория "Ай-Даниль" 2 февраля, сообщила пресс-служба управления МВД в Крыму.
Тело доставили в морг и там его опознали родственники. Как оказалось, погибшая приехала из Магаданской области России.
Напомним, женщину смыло в море на центральной набережной Алушты, когда она решила сфотографироваться на пирсе на фоне волн в 5-бальный шторм.
Спасатели и водолазы искали пропавшую, но найти ее так и не смогли.ТСН
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