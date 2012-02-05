Тело смытой штормом в Алуште россиянки выбросило на пляж Ялты

На пляж в Большой Ялте море выбросило тело 52-летней россиянки, которую 26 января смыло штормом с пирса в Алуште.

Труп вынесло на берег санатория "Ай-Даниль" 2 февраля, сообщила пресс-служба управления МВД в Крыму.

Тело доставили в морг и там его опознали родственники. Как оказалось, погибшая приехала из Магаданской области России.

Напомним, женщину смыло в море на центральной набережной Алушты, когда она решила сфотографироваться на пирсе на фоне волн в 5-бальный шторм.

Спасатели и водолазы искали пропавшую, но найти ее так и не смогли.