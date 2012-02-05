Погода на завтра

Завтра в Украине сохранится морозная погода, в некоторых регионах будет идти снег.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 6 февраля будет облачно с прояснениями.

В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях снег, на остальной территории без осадков, лишь в северных областях ночью небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, на западе - северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных и местами в Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25 м/с.

Температура в западных, северных и центральных областях ночью 11-16° мороза, на западе до 19°, днем 7-12° мороза (на Закарпатье 0-5° мороза); в восточных областях ночью 16-21°, днем 10-15° мороза; в южных областях ночью 6-11°, днем 2-7° мороза; в Крыму ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

В столице облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.