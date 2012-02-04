Мошенник за 5 тыс. долларов "выделил землю" под застройку

В Запорожье возбуждено уголовное дело против мошенника, который, представившись сотрудником управления земельных ресурсов Запорожского горсовета, получил 5 тыс. долларов «взятки» в качестве платы за содействие в выделении земельного участка.Как передает корреспондент УНИАН. по словам старшего следователя прокуратуры Орджоникидзевского района Андрея МАМИЧА, «злоумышленник в здании управления земельных ресурсов Запорожского горсовета, увидев потерпевшего в очереди на прием, представился ему сотрудником управления земресурсов, находящемся в дружеских отношениях с начальником данного управления. После этого пообещал помощь в выделении земельного участка под индивидуальную застройку в Орджоникидзевском районе Запорожья за 5 тысяч долларов».

По словам следователя, потерпевший согласился, и спустя несколько дней у здания земресурсов отдал требуемую «взятку» в обмен на расписку в получении денег.

«Позже, убедившись в том, то мобильный телефон данный ему, не принадлежит сотруднику управления земресурсов, мужчина обратился в милицию», - рассказал А. МАМИЧ.

Установить и задержать злоумышленника удалось в течение несколько часов.

«Дав потерпевшему придуманный номер телефона, в расписке о получении денег злоумышленник указал свои реальные данные», - пояснил А. МАМИЧ.

На сегодняшний день действия лже-сотрудника управления земельных ресурсов квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190 и ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины – «мошенничество» и «организация дачи взятки».

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.