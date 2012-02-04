В Лондоне прошла акция "За честные выборы в России", в которой приняло участие от 50 до 70 человек, сообщает Би-би-си..

Организаторы устроили пикет напротив резиденции премьер-министра на Даунинг стрит, 10, пытаясь привлечь внимание британских властей к происходящим в России политическим процессам и набирающему силу протестному движению.

Участники держали плакаты с надписями "Свободу политзаключенным!", "Вову на нары!", "Put in trash".

Собравшиеся передали письмо Дэвиду Кэмерону, в котором просят его признать результаты предстоящих в марте президентских выборов в России только в случае, если глава российского государства будет избран "справедливым и честным голосованием".

"К сожалению, сложившаяся уже тенденция показывает, что и эти выборы, вероятнее всего, не будут демократическими и честными", - говорится в письме.