Милиция несколько месяцев следила за таксистом-сутенером

В Тернополе сотрудники милиции задержали таксиста, который обеспечивал клиентами проституток.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника отдела борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми Управления внутренних дел в Тернопольской области Георгия КОНДРАТЮКА, предварительно на протяжении нескольких месяцев сотрудники милиции документировали противоправную деятельность таксиста.

Установлено, что он не только обеспечивал клиентами знакомых проституток, но и договаривался о местах интимных встреч, через него также проходили все средства.

За услугу мужчина брал с клиентов 400-500 грн., из них 100 грн. отдавал проституткам, остальные оставлял себе.

Против задержанного таксиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство).

Кроме этого стражи порядка задержали двух проституток, которые сотрудничали с таксистом. Они понесут административное наказание.