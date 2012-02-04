В криминогенных местах установят видеокамеры

В Тернополе в местах, где чаще всего происходят ДТП и фиксируются правонарушения, установят видеокамеры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял горисполком.

«Такая практика даст возможность лучше следить за порядком в городе, а также станет своеобразным предостережением для тех, кто нарушает общественное спокойствие», – отметил городской председатель Сергей НАДАЛ.

Установлением видеокамер будет заниматься КП «Тернопольинтеравиа». Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель этого предприятия Иван СОРОКОЛИТ, для начала на протяжении февраля-марта запланировано установить 30 камер видеонаблюдения.

13 из них установят в местах концентрации ДТП, еще 17 в местах, которые по статистике правоохранителей являются криминогенно опасными.

«То есть будет наблюдение за местами, где регулярно происходят драки, разбои, где разрисовывают фасады домов», – сказал И.СОРОКОЛИТ.

По его данным, на воплощение проекта будет потрачено 40-50 тыс. грн., средства предоставит предприятие КП «Тернопольинтеравиа».

«Камеры стоят от 500 грн. до 1,5 тыс. грн. – в зависимости от функциональности. Понятно, что не везде будет нужна камера, которая может снимать ночью, изменять фокусное расстояние, вращаться для увеличения площади съемки. Также еще необходимо будет закупить сервер», – отметил И.СОРОКОЛИТ.