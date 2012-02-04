Пожар на «копанке» потушен, подняли одного из погибших

19:24, 04 февраля 2012
Общество
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Поиском остальных занимается милиции

Спасатели потушили пожар на «копанке» неработающей шахты им. Володарского под Свердловском Луганской области и подняли на поверхность тело погибшего горняка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном территориальном управления МЧС в Луганской области.

По словам дежурного, горняк погиб не от пожара, его придавило вагонеткой. «Больше в шахте людей не осталось. Поиском остальных, кто добывал уголь, когда начался пожар - занимается милиция», - сказал дежурный.

Также он отметил, что все спасательные работы на «копанке» завершены.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в 5:25 на этой неработающей шахте при несанкционированной добыче угля на глубине около 300 м в вентиляционном стволе произошло возгорание. В шахте на тот момент находилось 4 человека. Одного из них в ночь со 2-го на 3-е февраля задержали сотрудники милиции, у него обожжены кисти рук. Задержаны и два организатора незаконной добычи угля.

Городская прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 ч.2 УК Украины. Дело взято на особый контроль прокуратурой области.

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