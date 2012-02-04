Сколько стоит безопасность в Одессе?

11-я сессия Одесского областного совета 6 созыва утвердила 5-летнюю региональную программу «Безопасная Одесчина», на реализацию которой предусмотрено потратить 45 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в выступлении на сессии заместитель начальника Управления МВД Украины в области Дмитрий ФУЧЕДЖИ отметил: «Цель программы - создание условий для улучшения работы правоохранительных органов, что обеспечит повышение уровня безопасности населения».

Актуальность программы «Безопасная Одесчина», добавил он, диктуется «увеличением масштабов криминализации основных сфер жизнедеятельности. «Необходимо усилить профилактику правонарушений, эффективно противодействовать преступности, а также устранять причин и условий противоправных действий», - сказал Д.ФУЧЕДЖИ.

Депутаты решили, что более трети средств – около 18 млн. грн. - будет выделено из областного бюджета, остальные 22 млн. грн. планируется привлечь за счет спонсоров.

В рамках программы «Безопасная Одесчина», планируется, в частности, улучшить материально-техническое обеспечение подразделений МВД: установить в местах массового скопления населения камер видеонаблюдения, которые уже функционируют в некоторых микрорайонах Одессы и Ильичевска, приобрести на 5 млн. грн. автомобилей и других технических средств.