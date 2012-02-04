Список вузов, где будет военная подготовка студентов

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения военной подготовки студентов высших учебных заведений по программе подготовки офицеров запаса.

Согласно постановлению №48 от 1 февраля 2012 года, военную подготовку на добровольных началах проходят студенты высших учебных заведений III или IV уровня аккредитации с дневной формой обучения, которые являются гражданами Украины, годные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловыми качествами.

Кроме того, постановление определяет перечень ВУЗов, в которых будет проводится подготовка студентов по программе подготовки офицеров запаса:

Академия Военно-Морских Сил имени П. С. Нахимова (г. Севастополь)



Академия внутренних войск МВД Украины (г. Харьков)



Академия Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов)



Военная академия (г. Одесса)



Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна



Донецкий национальный технический университет



Запорожский государственный медицинский университет



Запорожский национальный технический университет



Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа



Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко



Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского



Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого (г. Хмельницкий)



Национальная академия Службы безопасности Украины (г. Киев)



Национальный авиационный университет (Киев)



Национальный горный университет Украины (Днепропетровск)



Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"



Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"



Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев)



Национальный университет водного хозяйства и природопользования (г. Ровно)



Национальный университет государственной налоговой службы Украины (г. Ирпень Киевской области)



Национальный университет обороны Украины (г. Киев)



Национальный университет "Одесская юридическая академия"



Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" (г. Харьков)



Одесский государственный экологический университет



Одесская национальная морская академия



Сумской государственный университет



Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (г. Луганск)



Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского



Украинская военно-медицинская академия (г. Киев)



Харьковский национальный медицинский университет



Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба



Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.