Нафтогаз сократил отбор газа из транзитной трубы

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» максимально увеличила отбор природного газа из собственных подземных газоубежищ, при этом сократив объемы его отбора из газотранспортной системы Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью НАК, это позволит обеспечить максимальный уровень экспорта энергоресурса в страны Европы.

Кроме того, компания заверяет, что такой режим работы будет способствовать увеличению объемов снабжения российского газа через территорию Украины для европейских потребителей, а также позволит обеспечить потребности украинцев в этом энергоносителе.