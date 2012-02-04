В Житомире с понедельника откроются школы

В понедельник, 6 февраля, возобновят работу все общеобразовательные заведения Житомира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Временную приостановку учебы в общеобразовательных заведениях Житомира объявили в связи с понижением температуры.

«Из-за значительного снижение температуры до -30 градусов по Цельсию власть вынуждена была отпустить всех детей из школ на вынужденные каникулы», – прокомментировал УНИАН свое распоряжение житомирский городской председатель Владимир ДЕБОЙ.

Как именно наверстывать пропущенные уроки, городское управление образования определится в ближайшее время.

В Житомирском городском совете заметили, что во время вынужденных каникул во всех учебных заведениях областного центра провели энергоаудит. Коммунальные службы обнаруживали и ликвидировали недостатки в отоплении школ, на данный момент все учебные заведения Житомира готовы продолжить работу.

С 31 января по 3 февраля 2012 года согласно распоряжению житомирского городского председателя В.ДЕБОЯ в общеобразовательных учебных заведениях Житомира были приостановлены занятия.