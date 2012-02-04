Погода на воскресенье: мороз станет слабее, но метели не прекратятся

В воскресенье, 5 февраля, в западных и северных областях Украины и в Винницкой области ожидаются снегопады, местами сильные, кое-где метели. В Черкасской, Кировоградской и Одесской областях небольшой мокрый снег, в Одесской области с дождем.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В южной части местами туман. На дорогах страны гололедица.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с, в южной, восточной части и Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 4-9° мороза; в западных и восточных областях ночью 14-19°, в Луганской области до 22° мороза, днем 8-13° мороза; в южных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; на юге Одесской области и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве и области снег, ночью местами сильный, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 4-9° мороза. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 6-8° мороза.