Сегодня в Киевской области - более 100 га необработанных земель

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК подчеркивает, что одной из важнейших задач в Киевской области остается сохранение качества земель и их защита, в том числе и количественного состава, особенно сельскохозяйственных угодий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом шла речь во время совещания относительно развития сельских территорий в Киевской области, на котом А.ПРИСЯЖНЮК также дал поручение начальнику главного управления агропромышленного развития Александру ШЕВЧЕНКО сформировать необходимые региональные ресурсы, в первую очередь, продовольственного зерна, запасы нефтепродуктов, обеспечить хозяйства удобрениями и средствами защиты растений.

«Когда мы собирали урожай в 2011 году, мы уже тогда думали о следующем урожае, ведь неизвестно, какими окажутся погодные условия. Сегодня в Киевской области есть резервы, более 100 га необработанных земель, потому есть где выращивать зерно», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению председателя ОГА, если есть задача сохранить село, то нельзя отдавать землю крупным холдингам, ведь как свидетельствует опыт, они скупают корпоративные права и забирают десятки тысяч гектаров.

В то же время А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что сегодня Киевская область уже готова к проведению на должном уровне комплекса весенне-полевых работ.

Кроме того, он отметил, что область в состоянии полностью себя обеспечить продуктами питания собственного производства.

«В области созданы все условия для того, чтобы жители области и города Киева были полностью обеспечены продуктами питания, произведенными в Киевской области», - подчеркнул председатель ОГА.

Также он пообещал к началу лета обеспечить открытие 100 магазинов в Киевской области, где на прилавках будет продаваться продукция, производимая на Киевщине.