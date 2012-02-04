Балога обещает с 12 февраля «обычную для Украины зиму»

С 12 февраля в Украине установится обычный зимний температурный режим.

Об этом сказал министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА в эфире «Интера».

Он отметил, что «с 12 февраля мы можем вздохнуть и думать о том, что наступает нормальный, обычный для Украины зимний температурный режим». По его словам, «апокалипсиса не предусматривается, и первый пик, который мы с вами имели на сегодняшний день (речь идет о 3 февраля - УНИАН) на утро, он прошел».

В.БАЛОГА отметил, что на от морозов пострадали много людей. По его словам, 101 человек погиб (по состоянию на 3 февраля – УНИАН), а полторы тысячи людей обратились к врачам. «Обратились за помощью полторы тысячи людей. Это то количество людей, которое сегодня находится в больнице, а в целом у нас в пунктах обогрева по состоянию на вечер (3 февраля - УНИАН) обратилось 56 тысяч людей». Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами «мы нормально подготовились». По его словам, в этом году не было «чрезвычайных ситуаций ни государственного, ни регионального уровня».