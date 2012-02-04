Число жертв морозов в Украине выросло до 122

В Украине за период сильных морозов от переохлаждения умерли 122 человека.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По данным Министерства здравоохранения, за 8 дней в лечебные учреждения Украины с жалобами на обморожение или переохлаждение обратились 2036 человек. Из них 1591 были госпитализированы. Скончались в период сильных морозов 122, из них 12 – в больницах, 78 – обнаружили на улицах, еще 32 – в домах.

По информации Украинского гидрометеоцентра МЧС Украины, 4 февраля ожидается ослабление морозов: температура ночью 17-22°, в Волынской, Ривненской и Луганской до 26°, днем 9-14°; в южных областях и в Закарпатье ночью 11-16°, днем 4-9°; в Крыму и на юге Одесской области ночью 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, временами снег, кое-где метели, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях местами сильный снег.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в южной части, Карпатах, а днем и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.