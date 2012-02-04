Черноморскому флоту нужны новые корабли

Украина с пониманием относится к необходимости замены кораблей Черноморского флота России.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Григорий КАРАСИН.

«Вопросу модернизации Черноморского флота, как известно, придается большое значение. Обновление состава кораблей необходимо для дееспособности флота. Что касается наших украинских партнеров, то они, в принципе, выражают понимание необходимости замены устаревших кораблей», - сказал Г.КАРАСИН.

По его словам, конкретно регулировать все аспекты модернизации будет решено с участием соответствующих специалистов двух стран.

Г.КАРАСИН заверил, что МИД России оказывает необходимое политическое, юридическое и экспертное содействие в решении этих вопросов.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2011 года посол по особым поручениям МИД Украины, заместитель главы украинской части подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины Межгосударственной украинско-российской комиссии Виктор СЕМЕНОВ сообщил, что подготовка соглашения по модернизации вооружений Черноморского флота РФ находится на стадии завершения.

В частности, он напомнил, что соглашения по флоту, подписанные в 1997 году, а именно соглашение между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, только зафиксировали параметры его раздела, конкретизировав перечень военных кораблей, судов и самолетов, которые находятся в составе ЧФ РФ на территории Украины. Эти же соглашения, добавил В.СЕМЕНОВ, не предусматривают механизм замены (ротации) вооружений Черноморского флота, базирующегося на украинской территории.

По его словам, решение этого вопроса возможно только правовым путем - через подготовку двустороннего межгосударственного соглашения.

Посол отметил, что еще в 2000 году президенты Украины и России поручили подготовить соглашение о создании механизма замены вооружений ЧФ РФ.

В.СЕМЕНОВ подчеркнул, что тогда же украинская сторона предложила свой вариант, из определяющих принципов которого можно было выделить две позиции: разрешительный характер замены со стороны Украины и принцип замены «тип на тип» и «класс на класс». В то же время, подчеркнул он, с этим не согласилась российская сторона и в таком состоянии вопрос пребывает и сегодня.

Вместе с тем, по словам В.СЕМЕНОВА, учитывая харьковскую пролонгацию соглашений по флоту, подписанных в 1997 году, а также учитывая не только физический, но и моральный износ основных видов вооружения ЧФ, украинская сторона готова рассмотреть предложения России.

«В настоящее время - сошлюсь на заявления официальных источников - такое соглашение находится на стадии завершения и в ближайшее время будет передано на рассмотрение в рамках подкомиссии по вопросам ЧФ РФ. Еще раз повторюсь: на сегодняшний день соглашения нет. Украинская сторона готова его обсуждать. Основные принципы, которыми мы будем руководствоваться, уже выработаны», - сказал В.СЕМЕНОВ.

18 июня 2011 года президент российской «Объединенной судостроительной корпорации» Роман ТРОЦЕНКО сообщил, что планируется в состав ЧФ РФ до 2020 года ввести около 20 кораблей.

«Это цифра разумная, но это весь состав флота. Будет 3 подводных лодки, по все видимости 5 или 6 тральщиков. В боевых кораблях это не очень много. Мы получим скорее всего тройку корветов и три-четыре артиллерийских корабля», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.

Он отметил, что будут введены в состав ЧФ РФ еще корабли обеспечения.