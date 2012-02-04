Почти 40% киевлян готовы работать нелегально (опрос)

Почти 40% киевлян готовы работать нелегально ради высокой заработной платы.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Киевским городским центром занятости в декабре 2011 года — январе 2012 года.

"Опрос подтвердил, что 37% респондентов при отсутсвии других вариантов согласятся на выплаты в конвертах, чтобы иметь работу и стабильный заработок. Можно допустить, что такое мнение разделяет, в первую очередь, молодежь, которая принимала участие в опросе", - сообщили в Киевском городском центре занятости.

По результатам опроса, люди, возраст которых 40 лет и больше, относятся к условиям трудоустройства значительно более придирчиво, поскольку впереди у них проблемы с оформлением и начислением пенсии.

"На наш взгляд, львиную часть наших респондентов, которые ответили, что относятся к неофициальному трудоустройству негативно, составляют именно лица в возрасте от 40 лет – это 25%. Для тех, кто о пенсии пока еще не задумывается, важен день сегодняшний. Им безразличны особенности трудоустройства, главное – хорошая зарплата. Людей с такими прагматическими взглядами оказалась почти треть – 30%", - сообщили в центре.

Согласно данным опроса, безразличными к нелегальному трудоустройству оказались лишь 3% респондентов.

"Можно допустить, что эти люди работают официально и получают удовлетворительную заработную плату. Тех, кто сейчас работает нелегально, из числа наших активных респондентов оказалось только 5%", - констатировали в Киевском центре занятости.