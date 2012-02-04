Из-за контракта с Газпромом Украина может остаться без кредита МВФ

Секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА не исключает, что Украина может остаться без очередного транша кредита Международного валютного фонда из-за несбалансированного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом она сказала в интервью журналу „Вече", отвечая на вопрос, могут ли цены на газ выступать ключевым фактором дефицита госбюджета.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила взаимоувязанность госбюджета с газовыми вопросами и указала на данные Всемирного банка относительно превышения Украиной показателя дефицита бюджета за 2011 год (который был запланирован на уровне 3,5%).

«Если смотреть на фискальный дефицит в широком значении, включая дефицит НАК "Нафтогаз", то ситуация не такая позитивная. На протяжении года ожидалось, что дефицит НАК "Нафтогаз" будет сокращаться, это отвечало условиям программы МВФ. Однако этого не произошло», - сказала она.

Далее эксперты Всемирного банка, по словам секретаря СНБО, отмечали, что цена импорта продолжала расти и цена для внутренних промышленных потребителей отображала эту цену.

"Но проекции цены для непромышленных потребителей не произошло, соответственно рос дефицит в этом сегменте ... По нашей оценке, целевой показатель дефицита бюджета в 3,5% не будет выполнен, он будет превышен", - продолжила цитировать экспертов Р.БОГАТЫРЕВА.

“Таким образом, дефицит «Нафтогаза», который вызван несбалансированным контрактом, влияет негативно на дефицит государственного бюджета, делает невозможным получение очередного транша МВФ”, - подсуммировала Р.БОГАТЫРЕВА.