Депутаты получат планшетные компьютеры

Депутаты Черкасского городского совета получат планшетные компьютеры за бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли 2 февраля депутаты горсовета на очередной сессии, хотя Бюджетная комиссия предлагала отказаться от расходования 150 тыс. грн. бюджетных средств на эту новацию.

Городской голова Черкасс Сергей ОДАРИЧ сказал, что практически все проекты решений сессии депутаты получают в печатном виде, на что тратится немало средств, многие бумаги просто не пересматриваются и выбрасываются. Депутат, который получит для работы компьютер, откажется от получения проектов решений на бумаге.

По его словам, уже 20 депутатов из 68 готовы работать с планшетными компьютерами, а не с бумагами. Кроме того, часть депутатов имеют собственные планшетные компьютеры и готовы отказаться от получения приобретенных за средства бюджета.

В Черкасском горсовете еще должны выяснить, сколько депутатов готово работать с компьютерами, а сколько - с бумагами, и определиться с необходимым количеством планшетных компьютеров.