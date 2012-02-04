Клюеву поручили избавиться от ракет и взрывчатки
04:07, 04 февраля 2012Общество
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Постановление правительства
Кабинет министров назначил главой комиссии по координации работ по утилизации непригодных и избыточных ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.
Это закреплено постановлением правительства №50 от 1 февраля 2012 года.
Кроме того, постановление определяет, в частности, что комиссия будет являться временным консультативно-совещательным органом Кабмина.
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