Долго ли осталось жить доллару?

Доллар США перестанет быть основной резервной валютой только в случае глубокого кризиса, разрушившего существующую модель резервирования.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в рамках круглого стола «Угрозы мировой финансовой системы — 2012» высказал директор департамента коммуникаций Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

Он считает, что на сегодня, учитывая экономическую ситуацию и высокую долю долларов США в золотовалютных резервах большого количества крупных стран, такие страны будут всячески поддерживать стабильность американской валюты.

В таких условиях, по мнению В.ЗАСТАВЫ, отказ от доллара США как резервной валюты может произойти только «после кризиса, который уничтожит всю существующую модель».

«Эволюционным путем изменить систему не получится», - сказал В. ЗАСТАВА.

В свою очередь председатель правления ПАО «ВТБ Банк» Вадим ПУШКАРЕВ считает, что такие объединения стран, как Россия-Китай, Россия-ЕС, и объединения стран-крупнейших экспортеров нефти сегодня имеют возможность создать резервную валюту, способную потеснить доллар США, который, по его мнению, является необеспеченной валютой.

В то же время В.ПУШКАРЕВ считает, что отказ от доллара как резервной валюты может произойти по двум сценариям: первый — существующая модель будет разрушена по инициативе самих США после того, как они создадут ей замену; второй — доллар перестанет быть основной резервной валютой, так как рядом стран будет создана новая модель с альтернативной доллару резервной валютой.