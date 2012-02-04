Пенсионерка отдала лже-милиционерам 7500 грн., чтобы спасти внука

В Запорожье пенсионерка отдала лже-милиционерам 7 500 грн., что бы спасти внука от ответственности за ДТП, которого он не совершал.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Запорожского главка милиции, инцидент произошел в Заводском районе Запорожья.

«2 февраля в Заводской райотдел Запорожья с заявлением обратилась 83-летняя женщина, которой позвонил неизвестный мужчина, представившийся милиционером. Он рассказал, что внук пенсионерки попал в ДТП, и чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить около 7500 грн. Пенсионерка принесла средства в указанное место. И только потом узнала, что попала на крючок к мошеннику», - сообщили в отделе связей с общественностью.

Осознав, что произошло, пенсионерка обратилась к настоящим милиционерам. На сегодняшний день злоумышленник задержан, ведется следствие.