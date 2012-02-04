Янукович призывает европейцев присоединиться к модернизации ГТС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает европейцев принять участие в модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он подчеркнул, что уже в течение многих лет Украина является надежным транзитером природного газа в Европу, на сегодняшний день около 70% российского газа поставляется в страны Евросоюза по трубопроводам Украины. При этом, Президент отметил, что потенциал национальной газотранспортной системы сейчас используется лишь на две трети.

Он напомнил, что одновременно Украина имеет самую мощную в Европе систему подземного хранения природного газа, которая состоит из 13 хранилищ общей активной емкостью около 32 млрд. кубометров.

"Поэтому я убежден, что сохранение этого эффективного, надежного и удобного маршрута в надлежащем техническом состоянии и его максимальное коммерческое использование – в интересах всех участников европейского энергетического рынка", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"В этой связи мы рассчитываем на реализацию нашими европейскими партнерами и международными финансовыми организациями договоренностей об участии в модернизации газотранспортной системы Украины, в частности, достигнутых на международной конференции Украина-ЕС в Брюсселе 23 марта 2009 года", - добавил он.

В то же время, сообщил Президент, в июле 2011 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на свои средства уже начала работы по реконструкции первой линии газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

"Отмечу также, что проведенный экспертами анализ подтвердил эффективность и жизнеспособность украинской ГТС, в том числе, с экологической точки зрения", - подчеркнул он.