Умер Залман Кинг

Режиссер Залман Кинг, известный широкому кругу зрителей фильмом "Девять с половиной недель" и телевизионным сериалом "Дневники "Красной туфельки", скончался в Калифорнии после долгой борьбы с онкологическим заболеванием на 70-м году жизни, сообщает Reuters.

"Залман был необыкновенным человеком и художником, гораздо более многогранным..., чем это могло показаться тем, кто знал его только издалека", - сказал зять Кинга Эллисон Бернетт.

Залман Кинг (Лефковиц), родился в 1942 году в американском штате Нью-Джерси. Кинокарьера Кинга началась в 1960-х годах с роли в сериале Gunsmoke. Большую популярность Кингу, помимо других картин, принесли фильмы "Девять с половиной недель" (1986) и "Дикая Орхидея" (1990), отмечает РИА Новости.