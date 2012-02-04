Из Тернополя призывают не отдавать Почаевскую Лавру

Общественность Тернопольской области призвала руководство государства не допустить принятия Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)», который предусматривает передачу Почаевской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, принятому на заседании в Тернополе с участием народных депутатов, председателя Тернопольского областного совета, священнослужителей украинских церквей.

«Считаем, что законопроект является прямым посягательством на духовную святыню украинской нации, продолжением тотального наступления на украинское православие и попыткой русификации украинского народа с помощью московской церкви. Ведь Почаевская Лавра со времени основания была средоточием православия – украинского православия. Сегодня это молитвенное место, которое находилось под многолетней оккупацией комиссарами «русского мира», целенаправленно превращается в очаг антиукраинства, межконфессиональной неприязни, раздора и противостояния на Тернопольщине», – говорится в обращении.

Общественность отмечает, что подобные законопроекты демонстрируют религиозные вкусы властной верхушки и нивелируют идею создания единой поместной украинской церкви, которая бы объединила государство.

Подписанты выдвинули требование отменить распоряжение Кабинета министров от 17 июля 2003 года об исключении Лавры из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и вернуть Почаевскую Лавру в состав этого заповедника.

Справка УНИАН. 29 мая 2001 года Кабинет министров Украины отнес комплекс памятников культурного наследия в городах Кременец и Почаев в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

В 2002 году все памятники были переданы из совместной собственности территориальных общин сел и городов Кременецкого района в государственную собственность с отнесением в сферу управления Госстроя.

В июле 2003 года, согласно распоряжению Кабмина, сооружения Почаевской Лавры были изъяты из состава заповедника, а в декабре того же года состоялась передача комплекса сооружений Лавры в бесплатное пользование представителям УПЦ Московского патриархата.

27 августа 2009 года была создана временная контрольная комиссия Тернопольского облсовета по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве УПЦ Московского патриархата, а также по соблюдению земельного и миграционного законодательства. Комиссия выявила многочисленные нарушения законодательства Украины, о чем сообщила правоохранительным и властным структурам, однако никакой реакции на это не последовало.

Во время рабочей поездки Президента В.ЯНУКОВИЧА в январе 2011 года председатель Тернопольского облсовета Алексей КАЙДА лично передал ему все решения и обращения, которые принимали депутаты Тернопольского областного совета относительно Почаевской Лавры.