Молдова надеется вскоре разрешить приднестровский конфликт

Молдова надеется на окончательное урегулирование приднестровского конфликта в период председательствования Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2013 году. С таким заявлением выступил в пятницу вечером в эфире украинского телевидения премьер-министр Молдовы Влад Филат.



По его словам, проблема демаркации приднестровского участка границы с Украиной будет разрешена уже в текущем году. Заседание украинско-молдавской комиссии по этому вопросу намечено на конец февраля.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Владимиром ФИЛАТОМ в пятницу заявил, что позиция Украины в вопросе урегулирования приднестровской проблемы является неизменной и основывается на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, а также предоставления Приднестровскому региону надежно гарантированного статуса в объединенном государстве.

«Украина заинтересована в стабильности и предсказуемости Молдовы и в ее динамичном развитии», - отметил он, подчеркнув, что наше государство приветствует возобновление в прошлом году официальных переговоров в формате «5+2».

В свою очередь, В.ФИЛАТ высоко оценил роль Украины в урегулировании приднестровской проблемы. По его словам, стабильность и предсказуемость в регионе являются чрезвычайно важными.

Также председатель Верховной Рады высоко оценил уровень двусторонних взаимоотношений между Украиной и Республикой Молдова. В.ЛИТВИН и В.ФИЛАТ отметили, что 20-летие установления дипломатических связей между Украиной и Молдовой является прекрасным случаем для активизации и расширения сотрудничества во всех сферах.

В.ЛИТВИН отметил конструктивное сотрудничество парламентских делегаций наших государств в международных организациях, в частности, в МПА СНГ.

Руководитель украинского парламента обратился к В.ФИЛАТУ с просьбой способствовать ускорению ратификации двустороннего Соглашения о сотрудничестве в обеспечении прав лиц, принадлежащим к национальным меньшинствам, которое было подписано в декабре 2009 года, отметив, что реализация этого документа создаст действенный механизм защиты прав украинской общины в Молдове и молдовской - в Украине.

Активный межпарламентский диалог, по убеждению В.ЛИТВИНА, будет способствовать решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и развития взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества между Украиной и Молдовой.

В свою очередь, премьер-министр Республики Молдова отметил, что парламентская составляющая двусторонних отношений чрезвычайно важна.

В.ФИЛАТ пригласил председателя Верховной Рады Украины посетить Молдову с официальным визитом, выразив надежду, что во время визита состоится плодотворный диалог о путях дальнейшего развития сотрудничества.

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Украина и Республика Молдова, в четверг, 2 февраля, подписали соглашение о создании еврорегиона "Днестр".

Документ от Украины подписали представители администрации Винницкой области, а от Республики Молдова - председатели шести районов: Дондюшанского, Окницкого, Резинского, Сорокского, Флорештского и Шолданештского.

Соглашение предусматривает создание еврорегиорна "Днестр" как органа трансграничного сотрудничества между вышеназванными территориальными единицами, в рамках которого будут проводиться различные акции в соответствии с национальными законодательствами подписавших стран и согласованными правилами. Как составная часть соглашения также были приняты Устав еврорегиона "Днестр" и Регламент об организации деятельности Совета и Координационного центра данной организации.

Целью соглашения является укрепление и развитие добрососедских отношений, партнерство и сотрудничество в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах между двумя странами на региональном уровне. В правительстве Молдовы подчеркнули, что подписанием данного соглашения стороны высказались за взаимодействие материальных и финансовых ресурсов, в том числе в рамках программ европейской помощи для внедрения совместных проектов в интересах социально-экономического развития регионов.

На церемонии подписания документа, которое прошло в рамках официального визита премьер-министра Влада ФИЛАТА в Украину, присутствовали главы правительств двух стран.

Соглашение о создании еврорегиона "Днестр" было разработано в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве между Республикой Молдова и Украиной, подписанного 23 октября 1992 года, на основе Европейской конвенции о трансграничном сотрудничестве между территориальными административными единицами или местными органами власти (Мадрид, 21 мая 1980 г.).