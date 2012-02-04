ОАО «Киевэнерго» обещает за выходные ликвидировать две аварии на теплосетях в Печерском и Святошинском районах столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, завтра специалисты будут ликвидировать повреждения на теплосети в Святошинском районе, в связи с чем временно будет прекращено теплоснабжение 126 потребителям, из которых 77 - жилые дома, 33 административных, 6 лечебные учреждения, 6 школ и 4 детских сада.

Восстановить стабильную подачу теплоносителя планируется вечером 4 февраля.

Повреждение было обнаружено 1 февраля во время планового обхода тепломагистрали № 1 от станции теплоснабжения «Беличи». Повреждения на трубопроводе диаметром 200 мм находится в тепловой камере. Как объясняют в компании, для его ликвидации необходимо отключить магистральный трубопровод диаметром 1000 мм и его ответвления диаметром 200 мм.

«Из-за сильных морозов "Киевэнерго" по договоренности с городскими властями решила продолжить теплоснабжение потребителей. Поэтому ликвидация повреждения будет проходить 4 февраля - в день хотя бы незначительного потепления ", - отмечают в компании.

На сегодняшний день проведены все необходимые подготовительные работы, что позволит максимально быстро восстановить качественное теплоснабжение киевлян, отмечают в "Киевэнерго".

Кроме того, 5 февраля специалисты компании начнут ликвидацию повреждения теплосети в Печерском районе столицы. Повреждение обнаружено на теплосети диаметром 300 мм. Причина повреждения - высокая изношенность теплосети в связи с сверхурочной эксплуатацией.

На время проведения аварийно-восстановительных работ будет временно приостановлено теплоснабжение 50 домов (33 жилых, 16 ведомственных и 1 детский сад). Дома расположены на улицах Кропивницкого, Мечникова, Первомайского, Шелковичной, Бассейной, Госпитальной, на Печерском спуске и бульваре Леси Украинский.

Ремонтные работы планируется осуществить в течение суток.