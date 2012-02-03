«Бери или плати» таки вышло боком: Газпром уже хочет денег «за так»

«Газпром» выставляет Украине к оплате за январь объем газа в 3,06 млрд. кубометров и не соглашается с правом отобрать неиспользованные контрактные 0,8 млрд. кубометров в феврале.

По данным, которыми располагает ZN.UA, потребление импортного трубопроводного российского газа украинскими покупателями в январе составило 2,5 млрд. кубометров, из которых на «Нафтогаз Украины» пришлось 1,85 млрд. кубометров, на Ostchem Holding – 0,67 млрд. кубометров.

Однако «Газпром» выставляет к оплате за январь объем в 3,06 млрд. кубометров и не соглашается с правом Украины отобрать неиспользованные контрактные 0,8 млрд. кубометров газа в феврале.

Таким образом, «Газпром» требует от Украины переплатить за неиспользованные 0,8 млрд. кубометров газа около 333 млн. долл.

Согласно своевременно направленной в «Газпром» заявке «Нафтогаза Украины», как это предусмотрено действующим контрактом купли-продажи газа от 19 января 2009 года, на первый квартал 2012 года Украина заявила о покупке 9 млрд. кубометров российского газа. Импорт газа «Нафтогазом» помесячно заявлен в таких объемах: в январе – 2,65 млрд. кубометров, в феврале — 3,096 млрд., в марте – 3,281 млрд.

Кроме того, 2,4 млрд. кубометров обязался закупить в январе-марте Ostchem Holding.

«Газпром» же считает, что украинская сторона должна оплачивать заявленный объем первого квартала, исходя из равного расчета суточного потребления: 31 день в январе по 98,9 млн. кубометров импорта в сутки равно 3,065 млрд. кубометров. При фактическом потреблении Украиной 2,5 млрд. кубометров российского трубопроводного газа. zn.ua