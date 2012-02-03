В МВД хвастают, что атаки на госсайты следствия по ЕХ.ua не остановят

Уголовное дело по факту нарушения авторских прав при использовании интеллектуальной продукции на файлообменнике ЕХ.ua будет расследовать Следственное управление милиции Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК.

«Принято решение передать это дело из Следственного управления Печерского районного управления милиции в Следственное управление ГУ МВД Украины в городе Киеве», - сказал он, добавив, что расследование указанного дела находится на контроле у министра внутренних дел.

В.ПОЛИЩУК напомнил, что еще в апреле прошлого года Кабинет министров получил письмо от одной из международных организаций относительно неудовлетворительного уровня защиты авторских прав, также МВД получило обращение от ряда компаний о выявленных ими нарушениях при использовании интеллектуальной собственности. После доследственной проверки 1 июля Печерское райуправление столичной милиции возбудило «фактовое» уголовное дело по ч. 2 ст. 176 Уголовного кодекса Украины.

По словам В.ПОЛИЩУКА, в ходе обысков у украинского представительства компании были изъяты 135 серверов, которые были направлены на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Эксперты выявили на этих носителях материалы, нарушающие права интеллектуальной собственности.

Также В.ПОЛИЩУК отметил, что запрещение на использование домена ЕХ.ua было связано именно с необходимостью провести следственные действия, допросить свидетелей, экспертов и пр.

В то же время он сказал, что согласно рапортам работников Управления по борьбе с киберпреступностью МВД, установить лиц, которые незаконным способом размещали на файлообменнике определенную информацию, пока не удалось, но как только это будет сделано, уголовное дело будет возбуждено в отношении этих лиц.

Отвечая на вопрос, связано ли каким-то образом снятие запрета на использование домена с хакерскими атаками на отдельные государственные и партийные сайты, В.ПОЛИЩУК сказал: «Если вы считаете, что DDoS-атаки на государственные сайты могут перекрыть наши международные соглашения, то вы ошибаетесь… Цель милиции - не то, чтобы не работал этот файлообменник, а чтобы там не размещалась контрафактная продукция».

Вместе с тем В.ПОЛИЩУК отметил, что работники милиции еще не контактировали по поводу расследования уголовного дела со своими иностранными коллегами.

По его словам, «если мы получим от других владельцев информацию о нарушении авторских прав, то опять может быть запрещение на использование домена для проведения определенных следственных действий».