Шуфрич обещает наградить Ющенко знаком отличия МЧС «Отличник пожарной службы»

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ обещает наградить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО знаком отличия министерства «Отличник пожарной службы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ сообщил сегодня на выездном заседании правительства в Полтаве во время своего отчета перед правительством о пожароопасной ситуации в Херсонской области.

«Личный пример Виктора ЮЩЕНКО позитивно повлиял на эмоциональное настроение всех, кто участвовал в ликвидации огня. Не каждый день можно увидеть Президента, который лично работает на границе огня», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Министр назвал удивительной оценку, высказанную Президентом Украины В.ЮЩЕНКО в адрес МЧС. «Несмотря на это, мы подняли вопрос о вручении Виктору Андреевичу ЮЩЕНКО знака отличия МЧС», - добавил Н.ШУФРИЧ.

Министр подчеркнул, что пожар удалось потушить за одну ночь, поскольку «другого выхода не было, огонь мог перейти на пять населенных пунктов».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины, отбыв после рабочей поездки в Херсонскую область в Киев, вынужден был вернуться назад после того, как с борта самолета увидел лесной пожар на большой площади.

Сегодня заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ рассказал, что Президент непосредственно на месте стихийного бедствия начал принимать участие в тушении пожара и «занимался функциями рядового пожарника». В.БОНДАРЬ сообщил, что Президенту Украины пришлось даже толкать пожарный автомобиль, который оказался в зоне возгорания.