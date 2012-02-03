Милиция допрашивает горняка, который спасся из шахты и сбежал

Милиция Луганской области отыскала горняка, сбежавшего из горящей шахты им. Володарского, и двух организаторов нелегальной добычи угля.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, организаторов, среди которых оказался арендатор участка, где велась нелегальная добыча угля, опрашивают оперативники в отделении милиции Свердловска.

«Шахтера, который самостоятельно спасся из горящей шахты, тоже опрашивают. Также милиция установила личности троих шахтеров, которые до сих пор находятся под землей. Это 40-летний мужчина и еще двое мужчин 38 лет. Работы по их спасению продолжаются», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Как сообщал УНИАН, утром 2 февраля в стволе неработающей шахты им. Володарского в Луганской области возник пожар. В это время там находилось 4 человека.

Прокуратура Свердловска возбудила уголовное дело по ст. 240 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения).