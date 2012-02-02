В райотделе милиции харьковчанин порезал себе руки

В помещении Московского райотдела милиции Харькова мужчина пытался себя покалечить.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло сегодня около 14-ти часов, когда 36-летний житель Московского района, ранее судимый за совершение грабежей и краж, был приглашен в милицию для опроса и проверки оперативной информации.

Согласно сообщению, во время сопровождения мужчины в кабинет оперуполномоченных он неожиданно для правоохранителей достал из кармана куртки маркер для резки бумаги и нанес себе порезы на обеих руках.

Работники милиции сразу оказали мужчине первую медицинскую помощь и вызвали скорую неотложную помощь. Врачи, которые оперативно прибыли по вызову, констатировали легкие ранения рук.

Прокуратурой Московского района по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении.