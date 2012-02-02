Киевский зоопарк собирается «налить воды» в павильон для обезьян

В 2012 году в зоопарке Киева планируют реализовать инвестиционный проект по перепрофилированию павильона человекообразных обезьян под океанариум.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Также в рамках Программы социально-экономического развития Киева, в 2012 году предусматривается техническое переоснащение павильона для содержания птиц с целью создания современной постоянно действующей экспозиции для содержания тропических птиц и попугаев, улучшения условий их содержания. Кроме того, планируется переоснащение павильона островов зверей, реконструкция львятника под павильон для содержания мелких хищников и строительство летних экспозиционных вольеров.

Капитальному ремонту подлежат: фасад павильонов «Жирафник», «Слоновник», места общего пользования и центральный фасад зоопарка.

Запланировано также проведение мероприятий, предусмотренных из Киевского городского фонда охраны окружающей природной среды. Среди них: продолжение реконструкции водоемов столичного зоопарка, завершение работ по реконструкции котельной, создание вольеров для птиц, реконструкция озер в Шулявской Балке и тому подобное.

По информации КГГА, с целью освоения дополнительной территории зоопарка запланировано перенести канализационную сеть за пределы Шулявской Балки.

Что касается коллекции зоопарка, в КГГА сообщили, что в текущем году предусматривается расширить экспозицию копытного ряда.

Теперь столичный зоопарк совместно с коммунальным объединением «Киевзеленстрой» разрабатывает схему озеленения зоологического парка, которая будет внедрена к Евро-2012.