Харьковский сурок Тимко II «наобещал» еще 20 дней морозов

Харьковский сурок Тимко II сделал прогноз на весну и назвал финалистов Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, степной зверек - сурок Тимко II, которого по традиции на праздник начала весны 2 февраля разбудили в поселке Гайдары в Харьковской области, проснулся от зимней спячки и увидел свою тень – сегодня ясная, солнечная погода.

Это означает, что еще, минимум, две декады будут стоять морозы, объяснили журналистам и всеми присутствующим научные работники биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина.

Что касается Евро-2012, то Тимко II сделал такой прогноз: в одном из полуфиналов будут играть сборные Украины и России, и победит Украина. В финале сойдутся национальные команды организаторов соревнований - Украины и Польши. А вот кто станет победителем Евро-2012, «деликатный» Тимко II сообщать не стал. «По-видимому, это должно остаться интригой», - объяснили «поведение» степного зверька организаторы действа.