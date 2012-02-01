Гаишники остановили авто с опием на почти 10 миллионов

В Киеве правоохранительные органы задержали двух жителей Тернопольской области, которые перевозили наркосырье на 9,6 млн. грн.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Голосеевского районного управления связей с общественностью УМВД в Киеве Юлия МУСТАШ, наркотики милиционеры обнаружили, остановив ночью автомобиль марки «Форд-Мондео». Во время осмотра автомобиля, в котором находились двое жителей Тернопольской области, было обнаружено и изъято 10 литров концентрата экстракционного опия (маляс). Кроме этого, у одного из задержанных нашли еще 2 литра этого же наркотического средства.

Общая рыночная стоимость изъятых наркотических средств составляет свыше 9,6 млн. грн.

Правоохранительные органы уже установили, что указанный маляс наркоторговцы неоднократно привозили в Киев, а также в другие крупные города Украины. Весь товар был предназначен для людей ромской национальности. Сам маляс злоумышленники брали на пограничной зоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».