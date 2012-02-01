Суд оставил государству 70% акций «Индара»

Киевский апелляционный хозяйственный суд (КАХС) на сегодняшнем заседании оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о принадлежности спорного пакета акций ЗАО «Индар».

Таким образом суд подтвердил, что незаконно отчужденный пакет 70,7% акций подлежит возврату в государственную собственность, передает Comments.ua.

Официальное постановление будет направлено сторонам в течение пяти дней, после чего ценные бумаги должны быть зачислены на счета ГАК «Укрмедпром».

«Это хорошая новость. Государственная собственность возвращается к собственнику», - сказал министр охраны здоровья Украины Александр АНИЩЕНКО, комментируя решение суда.

В числе аргументов в ходе заседания представители Министерства охраны здоровья и ГАК «Укрмедпром» отметили, что при передаче акций ЗАО «Индар» в 2008 г. частной фирме «не были выдержаны процедуры, необходимые при отчуждении государственной собственности, такие как приватизация, тендерная продажа и т.п». К тому же, тогдашний генеральный директор «Укрмедпрома» не был уполномочен передавать корпоративные права государства третьим лицам. В соответствии с украинским законодательством, сделка, направленная на незаконное отчуждение государственного имущества, считается ничтожной.

Профессор Алексей ЛАЗАРЕВ, возглавлявший «Индар» до лета 2011 года, комментируя решение суда, отметил: «Возвращение «Индара» в госсобственность - событие не только для эндокринологии. Возвращение научного потенциала на предприятие позволит Украине снова стать государством с собственным производством инсулина, которого нет даже в России. Восстанавливая производство, мы сможем ответственно выполнять государственные задачи, обеспечивать высококачественным инсулином не только наш рынок, который едва не захватили транснациональные компании, но и поставлять жизненно-важные препараты в другие страны. Возврат «Индара» - это знак, что в обществе возрастает доверие и надежда на качественное реформирование всех отраслей науки и производства».

Напомним, ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". 60% рынка инсулинов в Украине принадлежит «Индару». В 2000 г. государственный пакет акций ЗАО «Индар» в размере 70,7% был передан в управление ГАК «Укрмедпром». В 2007 г. Кабмин Виктора ЯНУКОВИЧА внес «Индар» в список объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации и продаже. Однако в 2008 г. тогдашнее руководство «Укрмедпрома» передало госпакет оффшорной компании «Сторк Холдингз Лимитед». В результате, единственное украинское предприятие по производству инсулина перешло в собственность компании Storke Holdings Limited (Белиз).

По информации Comments.ua, представителям нынешнего руководства «Индар», назначенного компанией «Сторк Холдингз Лимитед», не удалось убедить судей в том, что в момент продажи акций «Индара» в 2008 г. акции завода уже не имели статуса государственного имущества.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед". Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые вытребованы у названной выше компании и должны быть возвращены государству.

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возвращении в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".