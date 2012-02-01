Балога нашел удачное время советовать украинцам утренние пробежки

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА рекомендует украинцам бороться с холодами закаливанием и бегом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы о рекомендациях, как спасаться от холодов.

«Есть рецепт. Я всем желаю каждое утро 8-10 километров бегать», - сказал В.БАЛОГА.

Он рассказал, что каждое утро купается в холодной воде. «Круглый год. Я считаю, что здоровый образ жизни позволит и демографическую ситуацию улучшить», - подчеркнул В.БАЛОГА.