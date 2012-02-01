Министр экологии подписал два соглашения о генетических ресурсах

30 января в г. Нью-Йорке (США) министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ от имени Украины подписал два международных соглашения относительно генетических ресурсов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ подписал Нагойский протокол о доступе к генетическим ресурсам. Настоящий документ предусматривает справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к ним и путем надлежащей передачи соответствующих технологий, с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем надлежащего финансирования, способствуя таким образом сохранению биологического многообразия и постоянному использованию его компонентов.

Кроме того, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ подписал Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении к Картахенскому протоколу о биобезопасности. Настоящий документ устанавливает международные правила и процедуры ответственности и возмещения вреда, которые могут причинить биомногообразию генетически модифицированные организмы. Протокол применяется в случае нанесения ущерба вследствие трансграничного перемещения ГМО, предназначенных для использования в качестве пищевых продуктов или корма, переработки, в замкнутых системах и преднамеренного высвобождения в окружающую среду, а также к ущербам, нанесенным из-за неумышленного и незаконного трансграничного перемещения ГМО.

«Прозрачность в вопросах использования, доступа и перемещения генетических материалов очень важна для Украины, ведь речь идет об экологической безопасности страны, - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ. – Отныне и эта сфера будет урегулирована не только отечественным законодательством, но и международными процедурами».