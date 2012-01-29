Видеокамеру в зажигалке можно заказать через Интернет, а СБУ вас сама найдет

В Черкассах сотрудники СБУ ликвидировали канал незаконной поставки и распространения технических средств негласного получения информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Черкасской области, житель Черкасс заказывал технические средства через Интернет, получал их контрабандным путем, после чего реализовывал местным жителям.

Сотрудники СБУ задержали правонарушителя во время получения очередной посылки, из которой было изъято 6 миниатюрных видеокамер, закамуфлированных под автомобильные брелоки, наручные часы и зажигалки.

Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование технических средств получения информации), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, направлено в суд.