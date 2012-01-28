Дожили: трубы на металлолом уже начали воровать налоговики

Прокуратурой Городокского района Хмельницкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников налоговой милиции ГНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, дело возбуждено по ч. 1 ст. 365 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Выяснено, что налоговики, злоупотребляя служебным положением и по предварительному сговору, сдали на металлолом 11 металлических труб, которые принадлежали одному из обществ с ограниченной ответственностью и находились в налоговой закладной. Полученные за это средства в сумме 45 тыс. грн. злоумышленники присвоили.

Налоговики были разоблачены правоохранителями во время попытки сдать еще 19 труб.