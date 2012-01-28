Тигипко: в случае отказа МВФ Украина может обратиться к четырем странам

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в случае отказа Международного валютного фонда выделять кредитные средства Украина для заимствований может обратиться к России, Китаю, Бразилии и Индии.

Об этом он заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Когда мы говорим о том, что уже безвыходная ситуация без МВФ - это не так. Во-первых, сегодня есть возможность еще двусторонних переговоров, и как минимум, есть 4 страны, которые имеют достаточно серьезные валютные резервы. Это Россия, Китай, Индия и Бразилия. Можно вести переговоры, и я считаю, нужно вести переговоры на двусторонних началах», - сказал С.ТИГИПКО.