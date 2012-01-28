Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает невыгодной переработку российской нефти на украинских нефтеперерабатывающих заводах при нынешней вывозной пошлине на нефть из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал 27 января во время встречи с профсоюзными организациями.

«Если бы россияне снизили, например, экспортную пошлину, цена на нефть была бы ниже, значит выгодно было бы у нас перерабатывать нефть – на наших нефтеперерабатывающих заводах. А вот при такой ценовой политике нашего партнера, к сожалению, невыгодно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что на сегодняшний день при существующих ценах на нефть невыгодно перерабатывать ее на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. «Вот скажите, если россияне сейчас экспортную пошлину на нефть берут примерно 500 с лишним долларов на тонне, да сама нефть стоит где-то 620 примерно плюс налоги и транспорт. Во что обойдется этот бензин при переработке его на нашем заводе. Он будет дороже, чем завезенный бензин из Беларуси, Литвы и т.д.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские НПЗ, по оперативным данным, в 2011 году сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн. тонн.

В 2011 году украинские НПЗ переработали 9,049 млн. тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. В Украине шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.