Харьковчане привезли старые проекты Крещатика

В холле Киевского городского совета в четверг состоялась презентация документально-художественной выставки «Улица Крещатик – от проекта реконструкции до сегодняшнего дня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, выставка организована постоянной комиссией совета по вопросам культуры и туризма совместно с Центральным научно-техническим архивом Украины, общественным объединением художников «Гостиная на Дворянской» (г. Харьков) и при поддержке заместителя городского председателя – секретаря Киевсовета Галины ГЕРЕГИ.

Открывая мероприятие, Г.ГЕРЕГА отметила, что, обеспечивая развитие столицы, городской власти важно помнить и историю своего города.

«Представленные на выставке картины и архивные данные дают нам представление о старом Крещатике, о том, как он менялся на протяжении послевоенных лет. Во время войны Крещатик был почти полностью разрушен. И чтобы его восстановить, вместе со строителями к работе становились жители города. Это прекрасный пример того, как общими усилиями можно развивать и менять наш город», - сказала она.

Представляя соорганизаторов выставки из Харькова, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ подчеркнул, что отношения между Киевом и Харьковом – важная часть украинской истории, поскольку г. Харьков – первая столица Украины.

На экспозиции представлены основные элементы проекта послевоенного восстановления Крещатика, которые хранятся в Центральном научно-техническом архиве Украины в Харькове, исторические документы конкурсного отбора проектов и архитектурные пейзажи Крещатика, которые выполнил харьковский художник Виктор Чурсин.

В Киевсовете выставка будет продолжаться до 6 февраля, после чего организаторы пообещали показать ее в одном из выставочных центров города.