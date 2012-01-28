Водитель, сбивший 12 человек, был под действием легального препарата

Водитель, въехавший в группу людей в Луганске 13 января, не будет привлечен к уголовной ответственности за хранение и употребление психотропного вещества, поскольку оно не отнесено к категории запрещенных и находится в легальном обороте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Луганской области, установлено, что водитель находился под действием вещества гамма-бутиролактон (бутират). Согласно сообщению, люди употреблявшие бутират, могут классифицироваться только как пациенты наркологических диспансеров.

«У правоохранителей же пока что нечего им предъявить с точки зрения действующего законодательства. На сегодняшний день нельзя привлечь к уголовной ответственности то или иное лицо, которое хранит и продает бутират, поскольку его оборот законом не ограничен и не запрещен», - отмечает пресс-служба.

Правоохранители так же подчеркивают, что внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

«Постановлением Кабинета министров Украины от 05.01.2011 года № 4 перечень дополнен веществом гамма-бутиралактон, который получил статус психотропного вещества. Однако действие этого постановления пока приостановлено - до 1 марта 2012 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 января около 20.15 на Театральной площади Луганска, где установлена городская новогодняя елка, автомобиль «Nissan Tiida» врезался в группу людей. В результате ДТП 11 человек 1993-1997 г.р. были госпитализированы. Погибла 17-летняя студентка 2-го курса колледжа технологии и дизайна. В отношении водителя 1982 года рождения Следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Водитель задержан.