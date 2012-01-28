Тигипко: с Россией по газу договоримся

Украине удастся договориться с Россией об изменении газового контракта без каких-либо политических последствий, заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко в эфире телеканала "Интер".

"У нас нет другого выхода, нам необходимо менять этот контракт", - сказал Тигипко.

Он отметил, что цена газа на Нью-Йоркской бирже составляет 94 доллара за тысячу кубометров, тогда как Украина, без учета скидок по Харьковским соглашениям, платит 516 долларов за тысячу кубометров - поэтому невозможно даже сравнивать конкурентоспособность экономик США и Украины.

Тигипко выразил уверенность в том, что с Россией удастся договориться об изменении контракта.

"Я уверен, что удастся договориться... Причем, я уверен, удастся договориться без каких-либо политических последствий, потому что просто логики нет в этом контракте", - приводит его слова РИА Новости.