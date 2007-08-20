Червоненко: проблема браконьерства достигла национального масштаба

Председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО намерен поднять на заседании Совета национальной безопасности и обороны проблему браконьерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, соответствующее заявление Е.ЧЕРВОНЕНКО сделал на борту сейнера "Викинг", где накануне с целью наработки методов сохранения биологического разнообразия Азовского моря и борьбы с незаконным выловом рыбы состоялась рабочая встреча представителей исполнительной власти, научных и бизнес-кругов.

"Сегодня браконьеры ломают рынок - из-за демпинга украинская рыба идет за бесценок. Кроме того, браконьеры, уничтожая рыбу, не занимаются рыборазведением. А мы, ради будущих поколений, не имеем права относиться к этой проблеме небрежно", - пояснил Е.ЧЕРВОНЕНКО свое намерение.

Он также отметил, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, что в дальнейшем инициативы и решения областной исполнительной власти будут направлены на борьбу с нелегалами рыбной отрасли и поддержку предпринимателей и бизнес-структур, способствующих воспроизводству рыбных запасов.

В качестве примера таковых Е.ЧЕРВОНЕНКО назвал бердянских бизнесменов, открывших в 2007 г. в Запорожской области завод по разведению осетровых и судака.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. в Запорожской области была запущена первая очередь Бердянского осетрового завода. Инициаторами строительства предприятия, которое будет заниматься воспроизводством популяции осетровых и судака, выступили госпредприятие "Азовский центр ЮгНИРО" и рыболовецкое предприятия "Бриз". Стоимость строительства - около 5 млн. долларов США.